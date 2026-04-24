Wien-Boom geht weiter: Heuer schon 3,8 Millionen Nächtigungen

Wien darf sich über ein kräftiges Plus bei den Übernachtungen freuen. Allein im heurigen März wurden rund 1,5 Millionen Gäste in den hiesigen Beherbergungsbetrieben gezählt.

Der Tourismus brummt in Wien ordentlich und sorgt im heurigen Frühjahr für gut gefüllte Hotelzimmer in der ganzen Stadt. Rund 1,5 Millionen Mal kuschelten sich Gäste im März in die Federn der Beherbergungsbetriebe, was ein sattes Plus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Seit Jänner zählt die Bundeshauptstadt damit schon stolze 3,8 Millionen Übernachtungen.

Österreicher und Deutsche stürmen die Stadt

Besonders die eigenen Landsleute schätzen ihre Hauptstadt sehr und belegen den ersten Platz unter den Herkunftsmärkten. Mit 297.000 Übernachtungen (+ 7 Prozent) führt Österreich die Liste der Top-Märkte im März souverän an. Dicht auf den Fersen sind uns die deutschen Nachbarn (283.000, + 18 Prozent), die im heurigen Frühling besonders große Lust auf einen Städtetrip nach Wien hatten.

Auch aus der Ferne zieht es immer mehr Menschen in die Donaumetropole, wobei vor allem Gäste aus Italien (88.000, + 9 Prozent) und den USA (82.000, + 18 Prozent) für reges Treiben sorgen. Die weiteren Plätze in der Statistik belegen Großbritannien (55.000, + 2 Prozent), Spanien (47.000, - 4 Prozent) sowie Frankreich (35.000, + 4 Prozent). Ebenfalls stark vertreten waren Reisende aus der Türkei (35.000, + 20 Prozent), der Ukraine (30.000, -1 Prozent) und Polen (27.000, - 4 Prozent).

84.000 Hotelbetten stehen bereit

Beim Blick in die Geldbörsel der Hoteliers zeigt sich ein gemischtes Bild für den Jahresbeginn. Obwohl der Februar beim Netto-Nächtigungsumsatz mit rund 65,5 Millionen Euro ein wenig schwächelte und sechs Prozent hinter dem Vorjahr blieb, sieht die Bilanz für die ersten zwei Monate insgesamt sehr erfreulich aus. Seit dem Jänner erwirtschafteten die Betriebe bereits 141 Millionen Euro, was eine Steigerung zum Vorjahreszeitraum darstellt.

In der Stadt stehen mittlerweile fast 84.000 Hotelbetten bereit, da das Angebot im Vergleich zum Vorjahr kräftig ausgebaut wurde. Die Auslastung der Zimmer kletterte im März auf beachtliche 60 Prozent nach oben. Damit kann die Wiener Hotellerie trotz des leicht rückläufigen Umsatzes im Februar auf einen äußerst erfolgreichen Start in die heurige Saison blicken.