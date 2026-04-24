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Niederösterreich feiert seine Feuerwehr-Helden
© NLK Burchhart

Ehrung

Niederösterreich feiert seine Feuerwehr-Helden

24.04.26, 09:39
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Große Feier in Tulln: Landeshauptfrau Mikl-Leitner und LH-Stv. Pernkopf (beide ÖVP) übergaben Jubiläumsurkunden an mehr als 110 niederösterreichische Feuerwehren – für 100-, 125-, 140- und 150-jähriges Bestehen! 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schwärmte: „105.000 Feuerwehrmitglieder sind 365 Tage, 24/7 im Einsatz – alle acht Minuten rückt eine Feuerwehr aus. Das ist beeindruckend!"

Niederösterreich feiert seine Feuerwehr-Helden
© NLK Burchhart

Besondere Auszeichnungen gab es für die Feuerwehr-Chefs: Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner erhielt das Große Goldene Ehrenzeichen der Republik, sein Stellvertreter Martin Boyer das Goldene Ehrenzeichen.

Niederösterreich feiert seine Feuerwehr-Helden
© NLK Burchhart

Fahrafellner selbst hat klare Ziele: „Wir wollen die Feuerwehrjugend modernisieren und die Sprache der Jugend sprechen."Pernkopf lobte die Profis in Orange: „Bei unserer Feuerwehr sind Profis mit Hausverstand am Werk!"

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