Niederösterreich feiert seine Feuerwehr-Helden

Große Feier in Tulln: Landeshauptfrau Mikl-Leitner und LH-Stv. Pernkopf (beide ÖVP) übergaben Jubiläumsurkunden an mehr als 110 niederösterreichische Feuerwehren – für 100-, 125-, 140- und 150-jähriges Bestehen!

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schwärmte: „105.000 Feuerwehrmitglieder sind 365 Tage, 24/7 im Einsatz – alle acht Minuten rückt eine Feuerwehr aus. Das ist beeindruckend!"

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Besondere Auszeichnungen gab es für die Feuerwehr-Chefs: Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner erhielt das Große Goldene Ehrenzeichen der Republik, sein Stellvertreter Martin Boyer das Goldene Ehrenzeichen.

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Fahrafellner selbst hat klare Ziele: „Wir wollen die Feuerwehrjugend modernisieren und die Sprache der Jugend sprechen."Pernkopf lobte die Profis in Orange: „Bei unserer Feuerwehr sind Profis mit Hausverstand am Werk!"