Vielfältiges Programm zum Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten

Am 25. April 2026 von 11 bis 19 Uhr laden die Förster der Stadt Wien zum großen Frühlingsfest ein. Besucher erwartet Natur, Genuss und Familienerlebnis. An zahlreichen Infoständen können Interessierte mehr über die Wiener Wälder, Forstarbeit der Stadt Wien sowie über Natur- und Artenschutz erfahren.

Auch kulinarisch hat das Fest einiges zu bieten: Entlang einer Genussmeile laden regionale Anbieter – darunter Wiener Gusto – zu vielfältigen Köstlichkeiten ein. Die Kulinarik-Stände von Wiener Gusto bleiben zusätzlich auch am Sonntag, dem 26. April 2026, ab 11 Uhr geöffnet und sorgen damit für ein verlängertes Genusserlebnis im Grünen.

Mitmachprogramm für Kinder

Für Kinder gibt es ein buntes Mitmachprogramm: Bastelstationen mit Naturmaterialien, Holzsägen und viele weitere Aktivitäten laden zum Ausprobieren ein. Neue Attraktionen sorgen heuer für zusätzliche Highlights: Eine lebensgroße Melkkuh ermöglicht es Kindern, spielerisch das Melken zu testen. Außerdem wartet ein Rodeo-Bullen-Simulator, bei dem junge Besucher ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können, mit sicherer Landung auf einem Luftpolster.