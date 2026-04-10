Neue Produktionsanlage von Elk in Schrems um 60 Mio. Euro

Fertighaushersteller Elk baut am Firmensitz in Schrems eine neue Produktionsanlage um rund 60 Millionen Euro. Am heutigen Donnerstag fand dazu der Spatenstich mit unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Elk CEO Matthias Calice, und Bürgermeister David Süß (ÖVP) statt.

„Wir befinden uns in äußerst herausfordernde Zeiten, das können wir alles beklagen, aber wir werden es nicht ändern können. Wir müssen das, was wir vor der eigenen Haustür an Hausaufgaben haben, angehen und erledigen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dabei und unterstrich: „Wenn es um das Thema Wirtschaft geht, heißt es für uns als Land Dienstleister für unsere Unternehmen zu sein und alles zu tun, um Bürokratie abzubauen und Innovationen zu unterstützen. Wenn heute hier die Firma Elk einen Spatenstich setzt und somit den Beginn von einem 60 Millionen Euro Investment macht, dann ist das nicht nur der Beginn der Baustelle, sondern Bestätigung für den Wirtschaftsstandort NÖ, das Waldviertel und Schrems.“ Die beste Bestätigung sei zudem die „professionelle Mannschaft“. Denn, so die Landeshauptfrau: „Erfolgsgeschichte kann man nur schreiben, wenn man die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Die Waldviertlerinnen und Waldviertler können zupacken und anpacken.“

Unternehmermut in schwieriger Zeit

Elk CEO Matthias Calice führte die Beweggründe für den Bau aus: „Wir machen dieses Projekt, weil wir an den Standort glauben und weil wir hier fantastische Mitarbeiter haben. Hier schlägt das Herz von Elk und in Zukunft werden alle Kunden hier ihre Häuser bemustern und diese werden hier in der Fabrik gebaut. Das Ganze ist nur möglich in einem Land, in dem es stabile Rahmenbedingungen gibt.“ Bürgermeister David Süß sagte: „Wenn eine Firma wie Elk hier in den Standort Schrems rund 60 Millionen Euro investiert, dann haben wir allen Grund zu feiern in der Gemeinde. Ich möchte mich bedanken für diesen unternehmerischen Mut, denn die Rahmenbedingungen sind nicht einfach. Trotzdem wird hier so ein Investment getätigt. Ein ganz großes Dankeschön, dass sie an den Standort Schrems, an das Waldviertel glauben. Schrems ist ein guter Boden für Investitionen.“