Minister als "oberster Vertriebsmitarbeiter der Republik"

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer rührt in Düsseldorf die Werbetrommel für heimische Unternehmen.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) rührt bei einer der größten Papier- und Verpackungsmessen die Werbetrommel für heimische Unternehmen. Als "oberster Vertriebsmitarbeiter der Republik" will er in Düsseldorf dabei unterstützen, Geschäfte zu machen und für den Standort werben, heißt es aus seinem Büro.

© BMWET / Holey

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Zudem stehen Gespräche mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) am Programm, um Allianzpartner für eine "echte EU-Handelsagenda und mehr Bürokratieabbau" zu finden.