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Wintereinbruch: Hier gibt es jetzt Schnee | Auch Wien wird weiß
© TZ Oesterreich Pauty Michele

Wintereinbruch

Schnee im Anmarsch: Unwetter-Warnung auch für Wien!

24.03.26, 07:09
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Österreich steht ein massiver Wintereinbruch bevor 

In der Nacht auf Donnerstag kommt es zu einem Temperatursturz – Schnee fällt bis in viele Täler. Bis zum Wochenende muss man in weiten Teilen des Landes mit teils heftigen Schneefall rechnen, dabei könnte es sogar im Flachland und in Wien noch einmal weiß werden.

Die "GeoSphere Austria" hat bereits eine gelbe Schneewarnung von Donnerstag, 26. März, 00:00 Uhr bis Samstag, 28. März, 0:00 Uhr ausgegeben. Autofahrer müssen mit schneeglatten Fahrbahnen und schlechter Passierbarkeit auf höher gelegenen Straßen rechnen. Zudem besteht die Gefahr von Schneebruch: Da der Schnee teils nass und schwer ausfällt, könnten Äste unter der Last abbrechen. Am Samstag, 28. März, bleibt die Lage besonders im Nordosten angespannt, wo weitere hohe Niederschlagsmengen und stürmischer Wind erwartet werden.

Schneewarnung

Gelbe Schneewarnung laut Wetterdienst "GeoSphere Austria" von Donnerstag (26.03.) 6:00 Uhr bis Samstag (28.03.) 00:00 Uhr.

© GeoSphere Austria
 

Viel Niederschlag

Am Samstag kann es besonders im Nordosten häufig weiter regnen und bis unter 500m herab schneien. Im Worst Case Szenario kommen nochmals hohe Niederschlagsmengen zusammen, wodurch vor allem bis in Mittelgebirgslagen die Schneebruchgefahr noch ansteigen kann! Der oft lebhafte, teils kräftige Wind aus West bis Nordwest sorgt zusätzlich für Probleme.

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