× Die aktuellen Streaming-Highlights (27.04. - 03.05.)

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Action: "Die drei Musketiere: D‘Artagnan"



Neuverfilmung des Abenteuerklassikers: Der junge D‘Artagnan verbündet sich mit den Musketieren - und bekämpft Kardinal Richelieu und die mysteriöse Milady de Winter.

Ab 03. Mai auf Sky streamen





6. Staffel von "The Rookie"

Auch in der 6. Staffel der beliebten Polizeiserie warten wieder neue spannende Herausforderungen auf die Cops des LAPD.

Ab 1. Mai auf SKY verfügbar.

Ab 01. Mai auf Sky streamen





Doku: "Gefährlich nahe: Wenn Bären töten"

Im April 2023 wird ein 26-jähriger Jogger im Trentino von einem Bären getötet. Das tragische Ereignis lässt den seit Jahren schwelenden Streit zwischen Tierschützern und Einheimischen eskalieren.

Ab 01. Mai auf Sky streamen





Liebesfilm: "Emmas Herz"

Eine Frau muss sich unerwartet zwischen ihrem totgeglaubten Ehemann und ihrem Verlobten zu entscheiden.

Ab 02. Mai auf Sky streamen



Weitere Highlights auf Sky:

27.04.2024: Joy Ride

Joy Ride 30.04.2024 : Talking To The Dead: Sie spricht mit den Toten

: Talking To The Dead: Sie spricht mit den Toten 01.05.2024: SOKO Stuttgart – Staffel 13a

SOKO Stuttgart – Staffel 13a 02.05.2024: Ramy YOussef: More Feelings



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Komödie: "Unfrosted"

Als das Frühstück noch von Milch und Müsli beherrscht wurde, beginnt in der Pop-Tart-Komödie von Jerry Seinfeld ein Firmenwettstreit um ein revolutionäres neues Gebäck.

Ab 03. Mai auf Netflix streamen





Bio-Pic: Gianna Nannini: "Die schöne Rebellin"

Der Werdegang eines der größten italienischen Rockstars, Gianna Nannini, die ihren Traum trotz aller Hürden von Seiten ihrer Familie und der Musikindustrie verfolgte.

Ab 02. Mai auf Netflix streamen





Doku: "Geheimnisse über Neandertaler"

Geheimnisse rund um die Neandertaler und was uns Fossilienfunde über ihr Leben und ihren Untergang verraten

Ab 03. Mai auf Netflix streamen





Drama: "Ein ganzer Kerl"

Ein Immobilienmagnat aus Atlanta, der es mit unerbittlichen Feinden und einem plötzlichen Bankrott zu tun bekommt, muss sich zurück an die Spitze kämpfen.

Ab 02. Mai auf Netflix streamen



Weitere Highlights auf Netflix

29. April: „Hochzeitsreise“ – Romantische Komödie

30. April:

„Sophia, der Tod und Ich“ – Drama-Komödie

„Generation Beziehungsunfähig“ – Romantische Komödie

„Fight for Paradise: Wem kannst du trauen?“ Teil 2 – Reality-TV

„Fiasco“ – Mockumentary

„Unnatural“ – Japanisches Medizin-Drama

1. Mai:

„Down the Rabbit Hole“ – Komödie

„Böses Spiel“ Teil 3 – Reality-TV

„Heeramandi: The Diamond Bazaar“ – Romantisches Drama

„Jujutsu Kaisen“ – Fantasy-Anime

„Dr. Stone“ – Fantasy-Anime

„Letterkenny“ – Comedy

„psych“ – Mystery-Comedy

2. Mai: „T・P Bon“ – Fantasy-Anime

3. Mai:

„Katt Williams: A Netflix Live Comedy Event“ – Stand-up-Comedy

„Postcards“ – Nollywood-Drama

Neue Filme und Serien auf Prime Video - die Highlights

Spannender Horror: "Escape the Field"



Sechs Fremde wachen in einem Maisfeld auf, jeder mit einem Objekt an seiner Seite. Sie ahnen nicht, dass diese Objekte ihr einziger Schutz gegen eine drohende räuberische Kreatur sein werden. .

Ab 03. Mai auf Prime streamen





"Halloween Ends" mit Jamie Lee Curtis

Bejubelt von Kritik und Publikum wurde der Thriller zum erfolgreichsten Kapitel der Kultreihe und legte den Grundstein für eine neue furchterregende Trilogie. Nun führt Halloween Ends nicht nur diese Trias zu ihrem mörderischen Höhepunkt, sondern schließt auch die Geschichte von Laurie Strode und ihrem grauenhaften Gegenspieler Michael Myers spektakulär ab!

Ab 29. April auf Prime streamen





Weitere Highlights auf Prime Video

28. April: „Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn“ – Superschurk*innen-Action-Komödie

30. April:

„The Comedian“ – Drama-Komödie

„Dark Hearts“ – Action-Drama

3. Mai

„Der Große Gatsby“ – Drama

„Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr“ – Drama



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights



Doku: "Charles: Der neue König hautnah"

Ein intimes Porträt von Großbritanniens König anhand von seltenem Filmmaterial und zuvor nie veröffentlichte Interviews.

Ab 03. Mai auf Disney+ streamen





Drama: Erste Staffel von "Shardlake"

Cromwell beauftragt Matthew Shardlake, einen Todesfall im abgelegenen Kloster von Scarnsea zu untersuchen.

Ab 01. Mai auf Disney+ streamen



Weitere Highlights auf Disney Plus

1. Mai: „The Great North“ Staffel 4

3. Mai: „Prom Dates“