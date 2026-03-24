160 Mio. Euro Umsatz: Huma Eleven reitet auf Erfolgswelle

Das Einkaufszentrum Huma Eleven in Simmering freute sich im vergangenen Jahr über 3,4 Millionen Besucher und verzeichnete dabei einen Umsatzrekord von mehr als 160 Millionen Euro.

Huma Eleven blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück: Erstmals wurde die Marke von 160 Millionen Euro geknackt. Damit zählt das Simmeringer Shopping-Center zu den stärksten Nahversorgern im Wiener Osten. Besonders auffällig: Der Verkauf der beliebten ZEHNER-Gutscheine stieg um 12,9 Prozent.

"Dass wir die 160-Millionen-Euro-Marke erstmals überschreiten konnten, ist ein starkes Signal für die Attraktivität unseres Standortes. Gleichzeitig bestätigt uns die hervorragende Shoppartner-Zufriedenheit in unserem Kurs. Das starke Wachstum beim ZEHNER und im PLANET LOLLIPOP zeigt, wie sehr unsere Destination als Treffpunkt für Familien und als Nahversorger im Bezirk geschätzt wird", verkündet Sabine Dreschkay, Huma Eleven Center-Managerin.

Gleich sieben neue Geschäfte eröffneten im Jahr 2025. Darunter bekannte Namen wie Woolworth sowie mehrere neue Konzepte im Mode- und Beautybereich. Parallel dazu wurde kräftig modernisiert: Bestehende Shops bekamen neue Flächen und Auftritte. Und auch beim Service wurde nachgeschärft: Zehn neue Schnellladestationen für E-Autos, Personal Shopping sowie neue Angebote für Familien stärken die Aufenthaltsqualität. Zusätzlich setzte das Center mit Events wie Mode-Ausstellungen und Blaulichttagen Akzente.

Top-Noten und klare Strategie

Besonders erfreulich fällt das Feedback der Shoppartner aus: Mit der Gesamtnote 1,7 liegt das Center im Spitzenfeld. Vor allem Marketing und Werbeauftritt wurden österreichweit am besten bewertet.

Auch der Betreiber SES bleibt auf Wachstumskurs. Insgesamt erzielten die 32 Standorte 2025 einen Umsatz von 3,61 Milliarden Euro - ein Plus von 2,2 Prozent.

Last but not least kommen selbst die Kleinsten voll auf ihre Kosten. Die Kinderbetreuungswelt Planet Lollipop verzeichnete einen Anstieg von 15 Prozent bei den Betreuungskindern und 3,6 Prozent mehr Geburtstagspartys.