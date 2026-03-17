An die zehn Kühe bei Bauernhofbrand in Tirol verendet

Die Brandursache ist noch unklar.

Tirol. Bei einem Brand eines Bauernhofs in Strass im Zillertal (Bezirk Schwaz) sind Dienstagvormittag mehrere Tiere verendet. Circa zehn Kühe starbe, mehrere Schweine müssen vermutlich eingeschläfert werden. Menschen wurden dagegen nicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Gegen 10.30 Uhr brach das Feuer im Stall des Hofes aus, ein Übergreifen auf das Wohnhaus wurde verhindert. Viele Tiere wurden noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Über die Brandursache herrschte noch Unklarheit. Die dahingehenden Ermittlungen waren noch im Gange, hieß es.

Der Brand, der laut Medienberichten weithin zu sehen war, löste jedenfalls einen Großeinsatz der Feuerwehren aus. Rund 155 Feuerwehrleute standen im Einsatz und bekämpften die Flammen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an.