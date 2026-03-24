Badner Bahn: Start Streckenmodernisierung ab den Osterferien

Welche Streckenänderungen es auf der Badner Bahn über Ostern gibt, erfahren Sie hier.

Die Wiener Lokalbahnen erneuern heuer in mehreren Etappen Teilabschnitte ihrer Badner-Bahn-Strecke. Den Auftakt macht eine Streckenmodernisierung im Bereich Vösendorf Siebenhirten bis Wiener Neudorf von 28. März bis inkl. 6. April bzw. in einer zweiten Bauphase von 27. April bis inkl. 3. Mai 2026. In diesem Streckenbereich ist in beiden Zeiträumen jeweils kein Bahnbetrieb möglich.

Hier erneuern die Wiener Lokalbahnen insgesamt rund 500 Meter Gleise, Weichen, die Oberleitung und weitere technische Infrastruktur (Signale, Kabel etc..).

Ersatzverkehr und barrierefreier Shuttle zur SCS

In beiden Phasen kommt es für Fahrgäste zu den gleichen betrieblichen Einschränkungen bzw. Ersatzmaßnahmen. Die Badner Bahn ist in der Osterwoche wie auch Ende April/Anfang Mai von Wien Oper bis Vösendorf Siebenhirten bzw. von Baden Josefsplatz bis Wiener Neudorf unterwegs. Im gesperrten Abschnitt wird jeweils ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der auch eine Anbindung an die Shopping City Süd sowie zur U6-Endstelle Siebenhirten ermöglicht. Die Route führt von der U6-Endstelle Siebenhirten über die Ketzergasse und weiter entlang der B17/Triester Straße bis Wiener Neudorf. Auch im Nachtverkehr an den Wochenenden und vor Feiertagen wird der Ersatzbus unterwegs sein.

Zusätzlich wird im Bereich der Shopping City Süd ein barrierefreier Shuttle Menschen mit Behinderungen bzw. eingeschränkter Mobilität vom Ersatzbus zum Einkaufszentrum (Eingang 5) und retour bringen (werktags von 7:30 Uhr bis 21 Uhr). Der Shuttle fährt von der Ersatzbus-Haltestelle an der B17/Triester Straße weg. Ab 7. April bzw. nach der zweiten Teilsperre ab 4. Mai fährt die Badner Bahn wieder durchgehend auf der ganzen Strecke.

Schrittweise Erneuerung der Strecke

„Die schrittweise Erneuerung unserer Strecke ist notwendig, damit wir unseren Fahrgästen auch in Zukunft einen sicheren, pünktlichen und zuverlässigen Verkehr mit der Badner Bahn ermöglich können“, sagt Simone Schaller-Galler, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, der Betreibergesellschaft der Badner Bahn und Teil der Wiener Stadtwerke-Gruppe.

Fast 2,5 Millionen Kilometer legt die Badner Bahn pro Jahr zwischen Wien und Baden zurück. Das entspricht über 60 Erdumrundungen. Entsprechend hoch ist die tägliche Belastung der technischen Infrastruktur. Ein Zug in Doppeltraktion wiegt ohne Fahrgäste über 80 Tonnen. Die Züge lasten täglich mit fast 13.000 Tonnen Gewicht auf den Gleisen. Auch in den Sommer- und Herbstferien sind Arbeiten zur Erneuerung der Strecke geplant.