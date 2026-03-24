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Personalrochade in der Geschäftsführung des Landestheaters
© Wikipedia/officercroc/CC BY-SA 4.0

Umbesetzung

Personalrochade in der Geschäftsführung des Landestheaters

24.03.26, 11:29
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Georg Kandolf verlässt das Haus in St. Pölten, NÖKU-Chef Gessl übernimmt Funktion interimistisch - 65 Bewerbungen sind aktuell im Ausschreibungsverfahren.

Geschäftsführer Georg Kandolf verlässt das Landestheater Niederösterreich per Ende April. Interimistisch wurde für diese Funktion ab 1. Mai Paul Gessl, Geschäftsführer der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU), bestellt, wie nach der Sitzung des St. Pöltner Stadtsenats mitgeteilt wurde. Im laufenden Ausschreibungsverfahren gibt es 65 Bewerbungen, hieß es am Dienstag vom Landestheater gegenüber der APA. Die neue Geschäftsführung soll "zeitnah" bekanntgegeben werden.

Kurzes Gastspiel

Personalrochade in der Geschäftsführung des Landestheaters
© APA/HANS PUNZ

Kandolf hatte die Geschäftsführung seit 1. September 2024 inne. Er gehe "aus privaten Gründen", hieß es. Das Ausschreibungsverfahren ist noch im Gange, um die Position haben sich den Angaben zufolge bereits 45 Männer und 20 Frauen beworben.

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