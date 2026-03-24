Muzicant attackiert Spanien: "Antisemitismus der spanischen Regierung"

Als ehemaliger Präsident der IKG Wien, des Europäischen Jüdischen Kongresses und Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses ruft Ariel Muzicant "Juden und Israelis auf, Spanien DRINGEND zu meiden".

"Seit dem 7. Oktober haben verschiedene antisemitische Äußerungen und Aktionen seitens der spanischen Regierung ein unerträglich antijüdisches und antiisraelisches Klima in Spanien geschaffen, wie es seit der Inquisition 1492 nicht mehr bestand", betonte Muzicant am Dienstag.

Von Seiten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien gab es auf APA-Anfrage keine Stellungnahme zu Muzicants Reisewarnung. Muzicant selbst verwies in einer OTS-Aussendung auf den spanischen Transportminister, Óscar Puente, der am Montag gemeint habe, die Gefahr für Europa seien nicht iranische Raketen, sondern Israel. Premierminister Pedro Sánchez wolle für hunderttausende illegale, meist muslimische Flüchtlinge den Aufenthalt legalisieren. "Gleichzeitig leben die wenigen Juden in Spanien in größter Angst vor Terroranschlägen, vor allem organisiert und orchestriert von den iranischen Botschaften und den Revolutionsgarden (in ganz Europa)", erklärte der ehemalige IKG-Wien-Präsident: "Dieses Verhalten der linken spanischen Regierung ist eine Schande für Europa!"

Spanien verhängte Sanktionen gegen Israel

Der IKG-Präsident hat ein naturgemäß schlechtes Verhältnis zur FPÖ. Schon mit Parteichef Jörg Haider gab's Ärger: "Wie kann einer, der Ariel heißt, soviel Dreck am Stecken haben?" Aktuell liegt er mit dem Dritten NR-Präsidenten Martin Graf im Clinch. © TZ Österreich

Das Massaker der Hamas und anderer palästinensischer Terrororganisationen vom 7. Oktober 2023 an Israel und der darauffolgende Gaza-Krieg hat auf der ganzen Welt den Antisemitismus und Gewalttaten gegen Juden und Jüdinnen deutlich steigen lassen. Spanien zählt zu den schärfsten europäischen Kritikern der in Teilen rechtsextremen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die Regierung in Madrid hat Palästina als Staat anerkannt und Sánchez warf Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor. Zudem verhängte Spanien Sanktionen gegen Israel und berief seine Botschafterin in Tel Aviv ab. Spanien boykottiert außerdem den Eurovision Song Contest in Wien wegen der Teilnahme Israels.

Die Jahreszahl 1492 markiert die Vertreibung der Juden aus Spanien auf Basis des Alhambra-Edikts des Königspaares Ferdinand II. von Aragón und Isabella I. von Kastilien.