Auto erfasst Fußgänger in Wien - Mann schwebt in Lebensgefahr

Ein schwerer Verkehrsunfall mitten in Wien: Ein 49-jähriger Fußgänger wurde von einem Auto erfasst. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich Montagnachmittag in der Kaiserstraße im 7. Bezirk. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dort zur Kollision zwischen einem Auto und dem Fußgänger.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann schwere, lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Kollision bei Straßenbahn-Haltestelle

Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 38-jährige Pkw-Lenkerin an einer Straßenbahn vorbeigefahren sein, die gerade in einer Haltestelle stand. Der Fußgänger dürfte die Fahrbahn unmittelbar hinter der stehenden Straßenbahn überquert haben, als es zur Kollision kam.

Ermittlungen laufen

Weitere Details zum genauen Unfallhergang werden derzeit noch geklärt. Während des Einsatzes kam es zu Umleitungen im Straßenverkehr sowie zu Verzögerungen im öffentlichen Verkehr.