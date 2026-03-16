Messer-Amoklauf in Linz: Killer (34) hat bereits Vorstrafe wegen Messerattacke

Untersuchungshaft über 34-jährigen Kroaten beantragt. Verdächtiger schweigt zu Motiv. Gutachten soll klären, ob er wirklich an psychiatrischer Erkrankung leidet

Nach einem tödlichen Messerangriff Samstagabend in der Linzer Innenstadt wurde gegen den mutmaßlichen Täter Untersuchungshaft beantragt. Laut Staatsanwaltschaft Linz hat der mehrfach vorbestrafte Kroate bereits einmal einen ihm unbekannten Mann mit Messerstichen attackiert und verletzt. Dafür wurde er 2018 wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verurteilt, diesmal wird wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt.

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Linzer zeigen Mitgefühl für den getöteten Afghanen und stellen Kerzen auf. © Foto Kerschi

Der 34-Jährige, der auf offener Straße einen 24-Jährigen schwer verletzt und einen 26-Jährigen getötet haben soll, hat laut Staatsanwaltschaft ein Drogenproblem. Er selbst behauptet, an einer psychiatrischen Erkrankung zu leiden. Ein Gutachten soll klären, ob das stimmt. Zum Motiv hat sich der Mann, der in die Justizanstalt eingeliefert wurde, bisher nicht geäußert.

Körperverletzung, Drogen - gleich mehrere Vorstrafen

Der Kroate hat mehrere Vorstrafen, die sowohl Körperverletzung als auch Drogen- und Vermögensdelikte umfassen. Am Samstagnachmittag hatte der 34-Jährige gegenüber seiner Frau angekündigt, dass er Amok laufen werde und einen Menschen töten möchte. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Noch während der Suche nach dem 34-Jährigen langte kurz vor 18.00 Uhr schon ein Notruf ein, dass in der Linzer Innenstadt jemand niedergestochen worden sei.

Der Tat vorausgegangen ist eine kleine Auseinandersetzung auf der Straße. Der Kroate hat offenbar einen ihm unbekannten Autofahrer angepöbelt, sagte ein Polizeisprecher. Drei Afghanen, die sich in der Nähe aufgehalten hatten, schritten in die Kontroverse ein und wiesen den Kroaten zurecht. Danach gingen die drei in einen Barber-Shop. Als sie den Friseur etwa eine halbe Stunde später wieder verließen, stand der 34-Jährige noch da.

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Opfer gegen Kopf getreten und in die Brust gestochen

Laut Polizei soll er die drei verfolgt und dann plötzlich einen 24-Jährigen von hinten mit einem Küchenmesser im Halsbereich attackiert haben. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe. Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand war nicht lebensbedrohlich. Die beiden anderen Afghanen liefen nach dem Angriff davon. Dabei kam der 26-Jährige allerdings zu Sturz. Der Täter, der ihnen nachgerannt war, ging auf den am Boden liegenden Mann los, trat mit den Füßen auf seinen Kopf und versetzte ihm dann einen Stich in die Brust. Nach Eintreffen der Rettung wurde der Afghane in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf seinen Verletzungen erlag.

Zeugen berichteten auch, dass der 34-Jährige beim ersten Zwischenfall mit dem Autofahrer und den drei Afghanen fremdenfeindliche Äußerungen von sich gegeben haben soll. Die Staatsanwaltschaft Linz geht aber eher nicht von einem politischen Motiv für die Tat aus.