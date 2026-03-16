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St. Johann
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Großeinsatz

Cobra-Einsatz: Bewaffneter Mann in Tiroler Krankenhaus überwältigt

16.03.26, 11:20
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Ein bewaffneter Mann hat Montagvormittag einen größeren Polizeieinsatz im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ausgelöst.  

Tirol. Der offenbar psychisch beeinträchtigte Verdächtige wurde rasch von Beamten überwältigt und abgeführt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Laut bisherigen Informationen wurde niemand verletzt. Der Einsatz, an dem auch die Sondereinheit Cobra beteiligt war, wurde bereits wieder beendet. 

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Berichte über Schussabgabe

Ob auch ein Schuss abgegeben wurde, war vorerst unklar. Nähere Informationen zum Tatverdächtigen sowie zum genauen Hintergrund lagen vorerst nicht vor. Zu dem Vorfall - das Krankenhaus sprach von einer "Krisensituation" - sei es gegen 9.00 Uhr im Bereich der Klinischen Psychologie gekommen. "Die Situation war innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle", betonte das Bezirkskrankenhaus St. Johann in einer Mitteilung auf der Homepage. Der Krisennotfallplan des Spitals und die Zusammenarbeit mit der Polizei haben hervorragend funktioniert. 

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"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagierten besonnen und vorbildlich. Die Polizei war innerhalb kürzester Zeit vor Ort", hieß es. Das Krankenhaus laufe mittlerweile wieder im Normalbetrieb.

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