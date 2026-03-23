700 Meter abgestürzt: Österreicherin (57) stirbt in Südtirol

Nach zwei Tagen entdeckten die Bergretter die Leiche von Ines B. in rund 2600 Metern Höhe.

Die 57-jährige Österreicherin Ines B. war am Wochenende bei einer Skitour in den Südtiroler Bergen ums Leben gekommen. Der Unfall soll sich bereits am Freitag ereignet haben, als die Skitourengeherin am Schneebigen Nock in Rein in Taufers alleine unterwegs gewesen war.

Der in Kärnten lebenden Frau dürfte eine abbrechende Schneewechte zum Verhängnis geworden sein, berichtete die Südtiroler Tageszeitung "Dolomiten".

Ines B. erschien nicht zur Arbeit

Es wurde davon ausgegangen, dass Ines B. - die allein die Skitour unternommen hatte - rund 700 Meter über fast senkrecht abfallendes, felsiges Gelände gestürzt war. Am Samstag wurde eine Suchaktion gestartet, nachdem die 57-Jährige nicht bei der Arbeit erschienen war und Alarm geschlagen wurde. Die Wetterverhältnisse erschwerten die Suche jedoch, sodass sie erst am Sonntag entdeckt worden war.

Die Bergretter orteten die Wintersportlerin mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät, nachdem sie die abgebrochene Wechte auf einer Seehöhe von rund 2.600 Metern entdeckt hatten. Die Frau dürfte nach ihrem Absturz sofort tot gewesen sein, hieß es. Die Leiche wurde mit dem Hubschrauber geborgen.