Anrainer stoppt Raser: Streit eskaliert völlig

Der Anrainer beschädigte die Türe des BMW. Daraufhin kehrte der Autolenker mit bewaffneten Angehörigen zurück.

Weil ein BMW-Lenker am Montag mit quietschenden Reifen durch die Gassen in Floridsdorf fuhr, drehte ein Anwohner durch. Der 36-Jährige stoppte den Wagen in der Robert-Lach-Gasse und trat gegen die Seitentüre, wodurch diese beschädigt wurde.

Der Lenker (26) kehrte daraufhin mit weiteren Angehörigen zurück, wobei sie mit einem Schlagstock und einem Baseballschläger den Anrainer bedrohten.

Es kam zu einem lautstarken Streit mit gegenseitigen Drohungen und Beschimpfungen. Als der Anwohner die Szenen filmen wollte, liefen die Angreifer davon.

Baseballschläger und Schlagstock sichergestellt

Sie stellten sich dann aber freiwillig den alarmierten Beamten. Der Schlagstock und der Baseballschläger wurden dabei sichergestellt. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Zwei seiner Begleiter im Alter von 18 und 46 Jahren wurden zur sofortigen Vernehmung auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Das Trio kassierte ein vorläufiges Waffenverbot. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß. Auch der 36-Jährige wurde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung angezeigt.