»OSCARS - Die Nacht 2026«

Verleihung: Die wichtigsten Filmpreise des Jahres

Glanzvoll. In der kommenden Nacht von Sonntag auf Montag wird die Filmwelt wieder auf das Dolby Theatre in Los Angeles blicken, wenn die 98. Verleihung der Academy Awards über die Bühne geht. Der ORF überträgt das glamouröse Event auch in diesem Jahr live und bietet dem heimischen Publikum eine umfassende Begleitung durch die wichtigste Nacht der Kinobranche.

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Als Gastgeber führt zum zweiten Mal in Folge der Emmy-Preisträger Conan O’Brien durch die Zeremonie. Der 62-jährige US-Comedian bringt durch seine jahrzehntelange Erfahrung als Late-Night-Talker die nötige Routine und Schlagfertigkeit mit, um die Gala mit seiner gewohnt satirisch-pointierten Art zu moderieren. Im ORF-Studio in Wien begleiten Lillian Moschen und Alexander Horwath die Live-Übertragung. Sie analysieren die Entscheidungen der Academy in allen 24 Kategorien und liefern dem Publikum fundierte künstlerische sowie gesellschaftspolitische Einordnungen zu den Gewinnerinnen und Gewinnern des Abends.