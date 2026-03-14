Musik-Show: Neue Folge von »The Voice Kids«

Talente: Junge Gesangstalente zeigen, was sie können.

Casting-Show. Bei „The Voice Kids“ treten junge Gesangstalente vor die Coaches Leony, HE/RO, Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler. In den sogenannten „Blind Auditions“ singen die Kids hinter dem Rücken der Coaches, die die Talente zunächst nicht sehen können. Erst wenn ein Coach den roten Buzzer drückt, dreht sich der Stuhl um und das Gesicht zur Stimme wird sichtbar.

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Sobald sich ein Coach für ein Talent entschieden hat – oder das Talent für einen Coach –, beginnt ein intensives Gesangstraining. Im weiteren Verlauf der Show messen sich die Teilnehmer in verschiedenen Runden untereinander, bis feststeht, welche junge Stimme Deutschland verzaubert und die Staffel gewinnt.