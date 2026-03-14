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Die Top-Streaming-Starts auf DISNEY+
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Die Top-Streaming-Starts auf DISNEY+

14.03.26, 00:00
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Die Top-Streaming-Starts auf DISNEY+ 

National Geographics: »Titanic: Die digitale Wiedergeburt«

Geschichte. Dank modernster 3D-Scantechnologie und CGI-Animationen rekonstruiert ein Expertenteam den Untergang der Titanic minutiös. Der erste hochauflösende digitale Zwilling des Wracks beleuchtet dabei menschliche Schicksale zwischen Heldentum und Feigheit sowie die technischen Gründe für die Katastrophe. 

Mystery-Thriller: »A Good Girl’s Guide to Murder« 

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Krimi. Schülerin Pip rollt einen alten Mordfall neu auf. Davon überzeugt, dass der wahre Täter noch frei ist, gerät sie bei ihrer Suche nach der Wahrheit selbst in Gefahr.

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