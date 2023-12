Lustmolch ließ mitten in Auto Porno laufen

Die schockierenden Videos, die ursprünglich auf Snapchat gefilmt wurden, zeigen, wie das Telefon am Armaturenbrett befestigt wird, während zwei Personen auf dem Bildschirm Sex haben.

Das Fahrzeug schien in dem Clip hinter einer Reihe von Fahrzeugen zu stehen. Aber der Clip wurde seitdem auf der Social-Media-App X, früher bekannt als Twitter, mit der Bildunterschrift geteilt: "Kumpel hat mir das gerade geschickt. Wie geil muss man sein, um sich im verdammten Verkehr sitzend einen Porno anzusehen?"

Mates just sent me this???????? how horny you gotta be to be watching porn sat in fucking traffic???????????????? pic.twitter.com/49tEqQ7RwG