OnlyFans-Model hatte mit 7 NBA-Stars in einer Nacht Sex

Aliza wurde im Internet berühmt, als sie behauptete, in einer Nacht mit sieben Profi-Basketballern ins Bett gegangen zu sein.

Das Model Aliza Jane hat ihre Fans in den sozialen Medien begeistert, nachdem sie ein weihnachtliches Video in ihrer Instagram-Story hochgeladen hatte.

Intimes Geständnis

Im Jahr 2020 erzählte Jane im No Jumper-Podcast von ihrem wilden Abend mit den Phoenix Suns. Und als sie aufgefordert wurde, die Geschichte zu erzählen, sagte Jane : "Mein Geburtstag ist am Memorial-Day-Wochenende, an meinem Geburtstag habe ich sie alle bei Drai's gesehen, wie dieses eine Team. Und ich weiß nicht, ich wurde in einem Hotelzimmer gefi**t, und sie tauchten alle auf, und ich habe ihre Penise gelut***t."

Aliza betreibt auch ihre eigene OnlyFans-Seite, auf der Fans für 15 Dollar (11,92 Euro) im Monat noch mehr X-Rated-Inhalte sehen können.