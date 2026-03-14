»Die Giovanni Zarrella Show«

Motto: "Ein Abend für die Liebe"

Musik-Show. In der neuen Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ dreht sich alles um das Thema Liebe. Gastgeber Giovanni Zarrella begrüßt in Offenburg ein hochkarätiges Staraufgebot, angeführt von Sarah Connor, die ihr Debüt in der Show feiert. Für internationale Momente sorgen die Weltstars Chris de Burgh mit seinem Klassiker „The Lady in Red“ sowie Chris Norman.

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Musikalisch bietet der Abend eine enorme Bandbreite: Thomas Anders sorgt mit Modern-Talking-Hits für Partystimmung, während Andreas Gabalier und der Graf von Unheilig gefühlvolle Balladen präsentieren. Maite Kelly feiert die Premiere ihres neuen Titels „Frei“, und auch Johannes Oerding, Wincent Weiss sowie Jeanette Biedermann zeigen neue Musik. Abgerundet wird das Programm durch Schlagergrößen wie Andy Borg und Beatrice Egli, die Kultband Die Höhner sowie eine überraschende Einlage von Horst Schlämmer.