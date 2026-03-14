Top-Filme am Samstag

Zum OSCAR 2026: »Bohemian Rhapsody«

© oe24

London, 1970. Freddie Mercury springt bei der Band ‚Smile’ von Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor als Sänger ein. John Deacon folgt ihm als neuer Bassist. Ein Jahr später gründen die vier die legendäre Band ‚Queen’. Mit ihrem einzigartigen Sound starten sie eine steile Karriere und werden mit dem Song ‚Bohemian Rhapsody’ in der Musikgeschichte unsterblich. Freddie als exaltiertem Frontman steigt der Erfolg jedoch zu Kopf, und so droht die Band zu zerbrechen.

ORF-Premiere: »Der rote Wolf. Ein Krimi aus Passau«

© Hersteller

Verbrechen. Nach dem gewaltsamen Tod seiner Ex-Frau zwingt Gang-Anführer Jozef Hašek, genannt der „Rote Wolf“, die Ex-Polizistin Frederike Bader dazu, seine Unschuld zu beweisen. Während Frederike auf eigene Faust und unter hohem Risiko in die Passauer Unterwelt eintaucht, verbündet sich ihr sonst treuer Helfer Ferdinand Zankl ausgerechnet mit ihrer Erzfeindin, Kommissarin Hermine Grill, um gemeinsam in dem Fall zu ermitteln.

Action-Komödie: »Central Intelligence« mit Johnson und Hart

© Hersteller

Abenteuer. Bob war ein dickes Kind und wurde in der Schule verspottet. Nur Calvin verhielt sich damals fair und beschützte ihn. 20 Jahre später ist Bob ein muskulöser CIA-Agent, der für seine neue Mission die Hilfe eines Buchhaltungs-Profis benötigt. Da trifft es sich gut, das sein alter Kumpel Calvin genau diesen Beruf ergriffen hat. Bob kontaktiert Calvin, der in ein mörderisches Abenteuer gerät.