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Schöneberger und Raab moderieren eine Quiz-Show über Pop-Kultur und Zeitgeschichte.
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Neue Quiz-Reise: »Wer weiß wie wann was war?« mit Schönberger und Raab

14.03.26, 00:00
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Pop-Kultur und Zeitgeschichte: Die Show der Generationen 

Neu. Barbara Schöneberger und Stefan Raab moderieren gemeinsam die neue Samstagabend-Eventshow „Wer weiß wie wann was war?”. Das Format schickt das Studio-Publikum und die Zuschauer vor den Bildschirmen auf eine Quiz-Reise durch die Pop-Kultur, das Fernsehen, die Musik und die Zeitgeschichte der letzten Jahrzehnte.

Neue Quiz-Reise: »Wer weiß wie wann was war?« mit Schönberger und Raab
© Hersteller

Im Mittelpunkt der Sendung stehen drei Generationen-Teams, die mit jeweils zwei prominenten Gästen besetzt sind. Diese treten gegeneinander an, um Fragen zu Werbung, Musik oder legendären TV-Momenten zu beantworten – beispielsweise, welcher Hit der Band Queen im Jahr 1975 veröffentlicht wurde. Neben dem Quiz-Teil bietet die Show Einblicke in Foto-Archive und bringt private Geschichten der Prominenten zum Vorschein. Die Teams spielen um eine Gewinnsumme von insgesamt 100.000 Euro.

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