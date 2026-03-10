Trainer-Hammer in Deutschland: ER wird DFB-Coach

Paukenschlag beim Deutschen Fußball-Bund: Bundestrainer Julian Nagelsmann holt sich prominente Unterstützung für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Mit Alfred Schreuder verstärkt ein erfahrener Fachmann ab sofort das Trainerteam der A-Nationalmannschaft.

Kurz vor den anstehenden deutschen Länderspielen gegen die Schweiz am 27. März und gegen Ghana am 30. März gibt es eine personelle Veränderung im Betreuerstab des DFB, wie die deutsche Bild berichtet.

Alfred Schreuder (53) stößt mit sofortiger Wirkung zum Team. Der Niederländer wird Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) bis zum Ende der Weltmeisterschaft im Sommer begleiten. Für beide ist es ein Wiedersehen: Bereits von 2016 bis 2018 arbeiteten sie erfolgreich bei der TSG Hoffenheim zusammen.

© Getty

Spezialisierung auf Standardsituationen

Hinter der Verpflichtung steckt ein klarer taktischer Plan. Julian Nagelsmann erklärte, dass er Schreuder sowohl fachlich als auch menschlich enorm schätze. Durch den Neuzugang soll Mads Buttgereit entlastet werden, um sich im Training vollumfänglich auf Standardsituationen konzentrieren zu können. „Standards werden bei dieser WM voraussichtlich eine noch größere Rolle spielen“, so Nagelsmann. Man wolle in der Vorbereitung einen besonderen Schwerpunkt darauf legen und die Expertise im Team verbreitern.

Viel Erfahrung im Gepäck

Alfred Schreuder bringt eine beeindruckende Vita mit nach Frankfurt. Als Co-Trainer feierte er Erfolge mit dem FC Barcelona (spanischer Pokalsieg) sowie mit Ajax Amsterdam und Twente Enschede. Als Cheftrainer führte er den FC Brügge zur belgischen Meisterschaft. In der Bundesliga ist er kein Unbekannter: 2019 übernahm er den Cheftrainerposten in Hoffenheim von Nagelsmann, als dieser nach Leipzig wechselte. Zuletzt war Schreuder im Mittleren Osten beim saudi-arabischen Klub Al-Diraiyah FC unter Vertrag.

© Getty

Vorfreude auf die WM

Auch Schreuder selbst zeigt sich begeistert von der neuen Aufgabe beim DFB. Er betonte die vertrauensvolle Zusammenarbeit aus vergangenen Tagen und bezeichnete es als „große Ehre“, das Team auf dem Weg zur Weltmeisterschaft zu unterstützen. Sein Debüt auf der Bank wird er bereits am 27. März in Basel gegen die Schweiz geben, bevor drei Tage später der Härtetest gegen Ghana in der ARD zu sehen sein wird.