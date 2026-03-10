Galatasaray fordert Liverpool im Kampf ums Viertelfinale

In Istanbul steigt heute das mit Spannung erwartete Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Der türkische Meister Galatasaray fordert den sechsfachen Champion aus Liverpool zum heißen Tanz.

Der türkische Titelträger empfängt am Dienstag (18:45/live Sky & Sport24-Liveticker) im Ali Sami Yen Sport Komplex die Stars von der Insel. Nach dem Sieg in der Ligaphase wollen die Löwen aus Istanbul nun im Achtelfinal-Hinspiel den nächsten Schritt gegen die Reds machen.

Fokus auf Torjäger Osimhen

Im Mittelpunkt steht dabei einmal mehr Victor Osimhen, dessen Elfmeter in der ersten Halbzeit den Sieg im letzten Duell sicherte. Mit insgesamt sieben Treffern, darunter das entscheidende Tor in der Verlängerung gegen Juventus in den Play-offs, gehört der Nigerianer zu den Top-Scorern des Wettbewerbs. Nur Stars wie Harry Kane, Anthony Gordon und Kylian Mbappé trafen bisher öfter.

Aufholjagd der Engländer

Liverpool-Trainer Arne Slot zeigte sich nach der letzten Pleite in Istanbul kritisch: "Wir haben nicht genug kreiert." Seither hat sein Team jedoch eine beeindruckende Serie gestartet und fünf der letzten sechs Spiele in der Ligaphase gewonnen. Besonders die Kantersiege mit einem 5:1 in Frankfurt und dem 6:0 zu Hause gegen Qarabag sorgten für Aufsehen.

Harte Nuss für Van Dijk

Die Defensive rund um Virgil van Dijk steht vor einer Herkulesaufgabe, um den treffsicheren Osimhen zu stoppen. Liverpool geht zwar formstark in die Partie, doch die Atmosphäre im Ali Sami Yen gilt als eine der schwierigsten Hürden im europäischen Fußball.

Showdown in der Türkei

Beide Teams kämpfen um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Während Galatasaray auf die Heimstärke und seine Top-Stürmer setzt, vertraut Liverpool auf die wiedergewonnene Offensivpower der letzten Wochen.