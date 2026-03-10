Ohne Arnie & Alaba: Fährt Österreich so zur WM 2026?

Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka sind nun zwei internationale Top-Talente für das ÖFB-Team spielberechtigt und könnten das Team für die WM 2026 noch einmal durcheinanderwürfeln.

Ralf Rangnick vertraut meist auf seinen altbewährten Stamm, wenn es um die Nominierung geht, doch abseits der Stammspieler wird auch ein wenig durchrotiert. Mit den Testspielen gegen Ghana (27.3.) und Südkorea (31.3.) bekommen die Spieler vom Rand noch die Möglichkeit, sich ins Zentrum zu spielen.

Mit dem von Verletzungen dauergeplagten David Alaba könnte sogar ein prominenter Platz im Kader frei werden. Blickt man auf die beste Elf des ÖFB-Teams nach Marktwert, haben Alaba und auch der andere große Star Marko Arnautovic keinen Platz mehr.

Team nach der Weltmeisterschaft?

Überraschend auch: BVB-Rohdiamant Chukwuemeka (25 Mio. Euro) schießt gleich auf Rang zwei der wertvollsten Österreicher, nur geschlagen von Bayern-Ass Konrad Laimer (32 Mio. Euro). PSVs Wanner ist mit 14 Millionen Euro nur hinter den beiden, Christoph Baumgartner und Kevin Danso (beide 20 Mio.) sowie Nicolas Seiwald (18 Mio.) eingereiht.

Ob das Team bei der WM so aussieht, kann natürlich angezweifelt werden, doch bereits nach dem Großereignis in den USA, Kanada und Mexiko ist dieses Team nicht mehr allzu unrealistisch. Für die Zukunft ist vorgesorgt.