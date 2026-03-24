Grünes Licht für finale Bauphase bei Ortsdurchfahrt Guntersdorf

In der Sitzung der NÖ Landesregierung am Dienstag wurde auf Initiative von Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer der Beschluss für den letzten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn) gefasst.

Damit wird der finale Meilenstein für ein umfangreiches, mehrjähriges Infrastrukturprojekt gesetzt, das nicht nur die Sicherheit auf der B303 erhöht, sondern auch zur Attraktivierung des Ortes beiträgt.

„Mit den Arbeiten bringen wir ein Herzstück der regionalen Verkehrs-Infrastruktur zum Abschluss. Die Investition von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro ist ein klares Bekenntnis zum ländlichen Raum und zur Sicherheit der Pendler, Familien und Anrainer“, so Landbauer. In die Errichtung und Neugestaltung der Nebenanlagen auf einer Länge von rund 285 Metern entlang der B303 und 50 Metern an der L1066 werden nun seitens des Landes NÖ im Rahmen einer Nebenanlagen-Förderung 650.000 Euro investiert. Der Baustart erfolgt im Mai 2026, die Fertigstellung ist für November 2026 vorgesehen. Die Ortsdurchfahrt ist ab Ferienbeginn (Juli 2026) gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Das Gesamtprojekt an der B303 Ortsdurchfahrt Guntersdorf wird in insgesamt drei Etappen, mit bereits erfolgten Verkehrsfreigaben in den Jahren 2023 und 2024, umgesetzt. „Ein großer Dank gilt an dieser Stelle dem NÖ Straßendienst, der hier unter hohem Personaleinsatz erneut großes Engagement und Fachwissen beweist“, schließt Landbauer.