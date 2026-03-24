In U-Bahn: Passagier bedrohte Zieharmonikaspieler mit Messer

Der 45-Jährige war mit seiner Begleiterin in der U-Bahn-Station Spittelau eingestiegen.

Damit hatte der bisher unbekannte Hobby-Musiker, der am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in der U-Bahn wohl Geld sammeln wollte, nicht gerechnet. Denn als er zu spielen begann, wurde er von einem Passagier, der mit seiner Begleiterin in der Spittelau zugestiegen war, mit dem Umbringen bedroht, wenn er weiterspiele.

Anschließend zog der Tatverdächtige, es sollte sich später herausstellen, dass es sich um einen 45-jährigen Österreicher handelt, sogar noch ein Messer heraus und hielt es dem Musiker vors Gesicht.

Der Musiker flüchtete

Der Zieharmonikaspieler soll sofort reagiert und die U-Bahn in der Station Nußdorfer Straße verlassen haben. Geschockte Zeugen, die alles mitansehen mussten, meldeten den Vorfall sofort der Polizei.

Kurz darauf konnte der aggressive Tatverdächtige angehalten, aus dem Zug gebracht und durchsucht werden. Dabei konnten die Beamten auch das Messer sicherstellen.

Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in einen Arrestbereich gebracht. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts der schweren Nötigung geführt. Nach der Einvernahme erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.