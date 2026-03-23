Gesamter FDP-Vorstand tritt zurück

FDP-Chef Christian Dürr und der gesamte Parteivorstand treten zurück. Nach schweren Wahlniederlagen soll die Führung im Mai komplett neu gewählt werden.

Deutschland. In einer Sitzung des FDP-Vorstands hat Christian Dürr am Montag erklärt, seinen Posten zur Verfügung zu stellen, berichtet die Nachrichtenagentur "AFP" unter Berufung auf Sitzungs-Teilnehmer. Dieser Schritt folgt auf die bitteren Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in diesem Monat, bei denen die Liberalen aus den Parlamenten geflogen sind. Der Vorstand nahm Dürrs Vorschlag, die gesamte Parteispitze neu aufzustellen, mit großer Mehrheit an. Die Neuwahlen für den Parteichef und den Vorstand sollen auf dem nächsten Bundesparteitag am Samstag, 30. Mai, und Sonntag, 31. Mai, stattfinden.

Dürr erwägt erneute Kandidatur

Obwohl der Rücktritt feststeht, blieb zunächst offen, ob Christian Dürr bei der kommenden Wahl erneut antreten wird. Aus seinem Umfeld verlautete, dass er eine abermalige Kandidatur erwäge, um sich eine neue Legitimation für seinen Kurs zu besorgen. Dürr hatte das Amt erst im vergangenen Mai von Christian Lindner übernommen, nachdem die FDP bei der Bundestagswahl im Februar an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war.