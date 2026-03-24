Meinhard Lukas soll Vertrauen ins Kepler Klinikum zurück bringen

Nach den tragischen und vieldiskutierten Vorfällen gibt es nun eine Zweierspitze als Nachfolger von Franz Harnoncourt.

OÖ. Ex-JKU-Rektor Meinhard Luks stellt sich nun einer neuen Aufgabe und übernimmt die Geschäftsführung der Kepler Universitätsklinikum GmbH. Tilman Königswieser wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding GmbH (OÖG). Das gaben LH Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) nach einem umfassenden Hearing-Prozess am Dienstag bekannt. Um diese verantwortungsvollen Funktionen, die bisher in Personalunion ausgeübt wurden, optimal für die zukünftigen Herausforderungen aufzustellen, wurden die Verantwortungsbereiche getrennt.

Für den Chefposten der OÖG bewarben sich 39 Personen, für den des Linzer Kepler Uniklinikum 32.

„Vor der neuen Geschäftsführung liegt nicht nur ein ganzes Bündel an Aufgaben. Ihren Amtsantritt kann man fast als Neustart einordnen. An ihr wird es liegen, KUK und Gesundheitsholding in ruhiges Fahrwasser zu führen, vollstes Vertrauen wiederherzustellen und diese zentralen Gesundheitseinrichtungen in allen Bereichen zu optimieren und zu stabilisieren. Voraussetzung, Eignung und Professionalität dafür ist bei der neuen Geschäftsführung jedenfalls gegeben", sagt Grüne Klubobmann Severin Mayr.

Auch Elgin Drda, Dekanin der Medizinischen Fakultät der JKU, freut sich über die Besetzung: „Mit Meinhard Lukas wurde eine hervorragende Wahl für diese zentrale Schlüsselposition getroffen. Er hat sich bereits vor mehr als zehn Jahren mit großer Leidenschaft für die Medizinische Fakultät eingesetzt und als Rektor der JKU deren Aufbau maßgeblich vorangetrieben. Auch in der Gründungsphase des Kepler Universitätsklinikums hat er sich stets als verlässlicher und prägender Partner erwiesen."