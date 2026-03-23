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LaGuardia New York
© AFP

Crash auf Landebahn

Zwei Tote bei Kollision auf New Yorker Flughafen

23.03.26, 07:38
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Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Canada mit einem Fahrzeug zusammengestoßen.  

Wie am Montag bekannt wurde, prallte ein aus Montreal kommender Jet am Sonntagabend (US-Ortszeit) bei der Landung auf das Bodenfahrzeug. Der US-Sender NBC berichtete, es habe zwei Tote gegeben, es handle sich um den Piloten und den Co-Piloten. Zwei weitere Personen seien verletzt worden. 

LaGuardia New York
© AFP

Betrieben wurde der Flug von Jazz Aviation, einem regionalen Partner von Air Canada. Air Canada äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Auf Aufnahmen in den sozialen Medien waren Schäden an der Flugzeugspitze zu sehen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA verhängte ein Start- und Landeverbot für den Flughafen. 

LaGuardia New York
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Flughafen gesperrt

In einer Mitteilung an Piloten erklärte die FAA, der Flughafen könnte bis 18.00 Uhr (GMT/19.00 Uhr MEZ) geschlossen bleiben. Ankommende Flüge wurden der LaGuardia-Website zufolge zu anderen Airports umgeleitet oder kehrten zu ihrem Startflughafen zurück.

LaGuardia New York
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Die New Yorker Feuerwehr teilte mit, sie sei wegen eines Vorfalls mit einem Flugzeug und einem Fahrzeug auf der Landebahn im Einsatz. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht. Der Flughafen LaGuardia wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt.

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