Neue Stadträtin für Wien: Hanel-Torsch angelobt

Personelle Rochade im Wiener Rathaus: Elke Hanel-Torsch (SPÖ) wurde heute als neue Wohnbau- und Frauenstadträtin angelobt. Gleichzeitig übernahm Finanzstadträtin Barbara Novak das Amt der Vizebürgermeisterin.

Die 44-jährige Juristin, bisher Nationalratsabgeordnete, Chefin der Mietervereinigung Wien und SPÖ-Vorsitzende in Margareten, kennt die Wiener Wohnprobleme aus dem Effeff. In ihrer ersten Rede machte sie sofort klar, wo der Hammer hängt: "Wien ist die Stadt der Mieter – wir müssen sicherstellen, dass die Mieten leistbar bleiben und genügend Wohnraum entsteht." Einen Schwerpunkt will sie beim Zusammenleben in großen Gemeindebauten setzen.

Sicherheit und Selbstbestimmung

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Als Frauenstadträtin kämpft Hanel-Torsch für Sicherheit und Selbstbestimmung: "Zu jeder Tages- und Nachtzeit müssen sich Mädchen und Frauen sicher fühlen. Hanel-Torsch folgt auf Kathrin Gaál, die im Februar überraschend ihren Rückzug bekannt gab und nun in den Vorstand der Sozialbau AG wechselt. Gaál hielt am Dienstag ihre Abschiedsrede im Landtag. Gratulation kam auch von den NEOS: Klubobfrau Selma Arapović freut sich auf die Zusammenarbeit beim Thema leistbares Wohnen.