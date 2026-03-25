FPÖ OÖ will Staatsbürgerschaft verschärfen

SPÖ und Grüne kritisieren die Vorschläge.

OÖ. Den Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft schwieriger gestalten möchte FPÖ-Landeschef LH-Stv. Manfred Haimbuchner. Nicht-EU-Bürger sollen frühestens nach 15 Jahren – statt wie bisher nach zehn Jahren – um die Staatsbürgerschaft ansuchen können. Zudem sollen Deutschkenntnisse auf dem B2-Niveau nachgewiesen werden.

Zusätzlich fordert die FPÖ die Einführung einer „Staatsbürgerschaft auf Probe“. Innerhalb einer zehnjährigen Bewährungsphase soll bei schweren Straftaten ein Entzug möglich sein. „Wer unsere Staatsbürgerschaft erhält, übernimmt Verantwortung. Wer diese missbraucht, darf dieses Privileg auch wieder verlieren“, stellt Haimbuchner klar.

SPÖ-Landeschef Martin Winkler dazu: „Die heutigen Vorschläge des blauen Landeschefs sind eine wahre Schande und menschenunwürdig. Eine Verlängerung der Wartefrist auf 15 Jahre, eine massive Erhöhung der Gebühren, eine Bewährungsphase und die Verlängerung der Bearbeitungszeit auf 1 Jahr sind schändliche und verwerfliche Vorschläge."