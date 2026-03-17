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© Kunst & Designmarkt

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Kunst & Design-Markt im Linzer Design-Juwel

17.03.26, 10:08
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Es gibt wohl keine bessere Location für einen Kunst- und Designmarkt als das Zentrum der Kreativwirtschaft in Oberösterreich.

Linz. Am kommenden Wochenende, 21. und 22. März, verwandelt sich die Tabakfabrik erneut in einen Treffpunkt für alle, die besonderes Design, handgemachte Produkte und bewusste Herstellung schätzen. Beim kunst & design markt präsentieren an zwei Tagen rund 140 kreative Köpfe ihre Produkte und laden Besucher zum Stöbern und Erleben ein.

"Die Tabakfabrik, eine denkmalgeschützte Industrieanlage aus den 1930er Jahren mit großzügigen Hallen, bietet den idealen Rahmen zum Schlendern, Staunen und Entdecken. Ergänzt wird das Erlebnis durch kreative Workshops, Streetfood, Drinks und Musik, die für eine entspannte Atmosphäre sorgen", sagt Tobias Waclawczyk, Geschäftsführer des kunst & design marktes. Von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 5 Euro Eintritt.

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