Bea Turin tauscht Rampenlicht gegen Wellness

Sängerin und Miss Europe Beatrice Turin legte eine bewusste Sommerpause ein. Gemeinsam mit ihrer Familie verbrachte die Niederösterreicherin entspannte Tage im Hotel & Spa Larimar im Südburgenland.

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Nach arbeitsreichen Monaten hieß es für die niederösterreichische Sängerin, Moderatorin und Miss Europe Beatrice Turin Zeit für Erholung. Gemeinsam mit Ehemann Heimo und ihren Eltern reiste die Künstlerin ins Südburgenland in das Hotel & Spa Larimar in Stegersbach. Statt Scheinwerferlicht standen dort mediterranes Flair und eine Auszeit auf dem Programm. Die gebürtige Niederösterreicherin, die auch als Model und Charity-Botschafterin aktiv ist, wählte bewusst einen Urlaub im Kreis der Familie in Österreich. Sie betonte am Rande ihres Aufenthalts: "Man vergisst oft, wie wichtig das Auftanken ist".

Beatrice Turin © Christa Körmer

Entspannung im neuen Damenbereich

Besonders angetan war die Sängerin vom Larimar Ladies Spa. Gemeinsam mit ihrer Mutter testete sie die Schaumdampfbad-Zeremonie im Adults-only-Bereich des Hauses. Beatrice Turin zeigte sich von der Anlage begeistert: "Ich bin begeistert, welch außergewöhnliches Wellnessangebot das Larimar bietet. Die riesige Thermen- und Saunawelt mit 9 Pools und 9 Saunen ist wirklich beeindruckend. Auch bei sommerlich-heißen Temperaturen fühlt man sich in den angenehm klimatisierten Räumen rundum wohl. Sogar Meerwasser gibt es hier und die mediterrane Gartenlandschaft ist einfach wunderschön."

Beatrice Turin © Christa Körmer

Indische Heilkunst für den Körper

Ebenso nutzte Beatrice Turin das Angebot der 5000-jährigen Heilkunst aus Indien. Neben Yoga mit dem hauseigenen Yogi gehörten duftende Kräuteröle und authentische Ayurvedabehandlungen zum Programm, um Körper und Stimme zu regenerieren. Beatrice Turin erklärte dazu: "Yoga ist herrlich, um den Körper zu aktivieren und den Geist zu entspannen. Die Ayurvedabehandlungen wirken tiefenentspannend - die perfekte Kombination für einen erholsamen Urlaub."

Ruheort für zahlreiche Prominente

Beatrice Turin © Christa Körmer

Das von Daniela und Johann Haberl geführte Haus setzt auf die Kombination aus Thermenwellness und Ayurveda. Neben Beatrice Turin schätzten bereits Prominente wie Peter Kraus, Andy Lee Lang, Otto Retzer, Sonja Zietlow, Nici Schmidhofer oder Christine Reiler das Angebot. Die Gastgeberfamilie hielt dazu fest: "Immer mehr Gäste suchen bewusst die Ruhe bei uns und möchten sich ganzheitlich erholen". Für die Künstlerin endete damit ein erholsamer Urlaub ganz im Sinne ihres aktuellen Songs: "Es zählt jeder Moment".