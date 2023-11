Budget: Defizit von fast 500 Millionen Euro

Investitionen in den Klimawandel können nicht verschoben werden.

Kärnten. Am Montag wurde das Budget für das kommende Jahr in Kärnten beschlossen: Einnahmen und Ausgaben von mehr als drei Milliarden Euro sind geplant, das Defizit beträgt aber trotzdem 492 Millionen Euro. Alleine die Bereiche Gesundheit, Bildung und Pflege verschlingen mehr als zwei Milliarden Euro. Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) sagte zur Rekordschuldenhöhe von 4,4 Milliarden Euro, dass die Steigerung von Ausgaben und Einnahmen die Inflation abbilden. "Hier ist zu Recht die Frage zu stellen, könnten Investitionen nicht auch verschoben werden? Wir können Investitionen gegen den Klimawandel nicht verschieben. Die Zeit ist da, um hier wirklich massiv entgegenzusteuern." Und auch in die Bauwirtschaft wird weiter investiert.