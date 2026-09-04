287 neue Spieler! Österreichs Transfer-Sommer hatte es in sich

287 neue Spieler, 45,8 Millionen Euro und jede Menge Bewegung: Österreichs Klubs haben den Transfer-Sommer ordentlich angeheizt. Jetzt ist das Fenster zu – und die Neuzugänge müssen liefern.

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Das Transferfenster ist zu – die Klubs haben zugeschlagen! Insgesamt 287 neue Spieler wurden in diesem Sommer in der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga registriert. Damit herrschte auf dem österreichischen Transfermarkt deutlich mehr Bewegung als im Vorjahr. Auch der Fünfjahresschnitt von 253,4 Transfers wurde um satte 13 Prozent übertroffen.

Ganz so tief mussten die Vereine dafür allerdings nicht in die Tasche greifen. Für die Neuzugänge flossen insgesamt 45,8 Millionen Euro – rund ein Drittel weniger als noch im vergangenen Sommer. Viele Transfers gingen also ablösefrei oder für vergleichsweise kleine Summen über die Bühne.

Salzburg besonders fleißig

Am aktivsten war Red Bull Salzburg. Die Mozartstädter verpflichteten gleich 17 neue Spieler und damit mehr als jeder andere Bundesliga-Klub. Dahinter folgen der WAC mit 13 sowie Austria Lustenau und der GAK mit jeweils zwölf Neuzugängen.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten auch einige prominente Namen. Haris Tabakovic, Sasa Kalajdzic und Co. verliehen dem Transfer-Sommer zusätzlichen Glanz und zeigten, dass es nicht ausschließlich um junge Talente und Perspektivspieler ging.

Salzburgs Königs-Transfer: Haris Tabakovic. © GEPA

Heimische Kräfte weiter gefragt

Auch bei der Herkunft der Neuen zeigt sich ein spannender Mix. 148 Spieler kamen aus dem österreichischen Markt, 139 aus dem Ausland. Bei den Staatsbürgerschaften liegen die Österreicher mit 144 Spielern ebenfalls klar vorne. Dahinter folgen Deutschland mit 27 und Brasilien mit zehn.

Die Altersspanne reicht dabei von 16 bis 36 Jahren. Julian Margreiter von der WSG Tirol ist der jüngste Bundesliga-Neuzugang, Michael Sollbauer vom GAK der älteste.

16 schaffen den Sprung in die Top-Ligen

Auch der Weg aus Österreich hinaus war in diesem Sommer gut frequentiert. 16 Bundesliga-Spieler wechselten in eine der europäischen Top-5-Ligen. Vier zog es nach England, vier nach Deutschland, fünf nach Frankreich und drei nach Italien.

Damit ist das Transfer-Karussell vorerst zum Stillstand gekommen. Die Kader stehen – und jetzt beginnt die entscheidende Phase: Auf dem Papier sind die Mannschaften verstärkt, auf dem Rasen muss sich zeigen, wer tatsächlich den Volltreffer gelandet hat. Das nächste Transferfenster öffnet am 1. Jänner 2027 und schließt am 8. Februar um 17 Uhr. Vertragslose Spieler können unter bestimmten Voraussetzungen auch danach noch verpflichtet werden.