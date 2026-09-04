Koch-Show: »Grill den Henssler Sommer-Special«

Kulinarik: Es wird alles gegrillt und die Jury entscheidet.

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Herausforderung. Welcher Star trotzt der Hitze und schlägt Steffen Henssler im ultimativen BBQ-Duell unter freiem Himmel? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg landet ausnahmslos alles auf dem Rost. Um das Urteil der kritischen Jury für sich zu entscheiden, braucht es weit mehr als bloß Fleisch, Fisch und Gemüse. Im großen Coach-Auftakt der Staffel treten die Spitzenköche Max Stiegl, Lucki Maurer und Ralf Zacherl gegen den Gastgeber an. Laura Wontorra führt durch das kulinarische Kräftemessen auf höchstem Niveau.

VOX

20.15 UHR