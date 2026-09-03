FIFA-Boss
Verbandsboss stellt sich hinter Infantino
"Er hat den Fußball verändert und unserem Kontinent geholfen. Er hat den afrikanischen Nationalverbänden geholfen, sich zu entwickeln, und wir sollten das anerkennen und ihn unterstützen", sagte der einstige Weltklassestürmer in einem Interview mit "L'Equipe". Vor allem aus Europa gibt es massive Rücktrittsaufforderungen an Infantino.
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Eto'o hat dafür wenig Verständnis. "Die UEFA ist eine wichtige Konföderation innerhalb der FIFA, aber sie sollte nicht als die einzige oder wichtigste angesehen werden", meinte der 45-Jährige.
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