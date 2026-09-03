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FIFA-Boss

Verbandsboss stellt sich hinter Infantino

Drei Männer im Anzug lächeln bei einer Sportveranstaltung im Stadion.
© EPA
Kameruns Verbandspräsident Samuel Eto'o hat sich für einen Verbleib von Gianni Infantino an der Spitze des Weltverbands FIFA ausgesprochen.
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"Er hat den Fußball verändert und unserem Kontinent geholfen. Er hat den afrikanischen Nationalverbänden geholfen, sich zu entwickeln, und wir sollten das anerkennen und ihn unterstützen", sagte der einstige Weltklassestürmer in einem Interview mit "L'Equipe". Vor allem aus Europa gibt es massive Rücktrittsaufforderungen an Infantino.

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Ein Mann im Anzug und mit Mütze steht vor einem unscharfen Fußballtor auf einem Spielfeld.
© EPA

Eto'o hat dafür wenig Verständnis. "Die UEFA ist eine wichtige Konföderation innerhalb der FIFA, aber sie sollte nicht als die einzige oder wichtigste angesehen werden", meinte der 45-Jährige.

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