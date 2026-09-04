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Morgen 20:30 Uhr

Primetime-Schlager: Austria Klagenfurt fordert Rapid

SR
von
Rapid richtet den Fokus auf Austria Klagenfurt
Am Samstag (live, 20:30 Uhr) geht es für Rapid Wien im Wörthersee-Stadion gegen Austria Klagenfurt um den Einzug ins Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups. Einen Patzer dürfen sich die Grün-Weißen dabei nicht erlauben.
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Nach dem verpatzten Nachtragsspiel gegen Red Bull Salzburg (1:5) am Mittwoch ist die Laune beim SK Rapid gedämpft. Die optimale Möglichkeit, die deutliche Niederlage gegen die Bullen schnell wieder vergessen zu machen, haben die Hütteldorfer jedoch schon morgen. Mit den Klagenfurtern wartet eine knifflige, aber lösbare Aufgabe in der zweiten Runde des ÖFB-Cups auf Rapid.

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Das Selbstvertrauen dürfte bei der Mannschaft von Coach Johannes Hoff Thorup trotz des letzten Spieles dennoch stimmen. Der Trainer äußerte sich: "Auch wenn das Resultat in Salzburg nicht gut war, habe ich viele positive Aspekte in unserem Spiel gesehen. Wenn wir aus der Niederlage lernen und unsere Schwächen im Abwehrverhalten vom Mittwoch beheben, werden wir die nächste Runde erreichen."

Austria Klagenfurt in Form

Doch die Klagenfurter müssen sich nach gelungenem Saisonstart auch nicht verstecken. Mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen in der Regionalliga Süd steht man genauso wie Rapid nach fünf Spieltagen mit zwölf Punkten da. Zudem kann, während es bei den Wienern noch die ein oder andere Verletzung im Kader gibt, der Regionalligist fast auf den kompletten Kader zählen.

Es fehlt einzig und allein ein prominenter Name. Wie der Klub vergangene Woche bekannt gegeben hat, fällt Daniel Kalajdzic – Bruder von LASK-Star Sasa Kalajdzic – vier Wochen aus.

Grund dafür ist ein Rippenbruch. Zugezogen hat er sich diesen nach dem 4:3-Auswärtssieg bei Bleiburg. Dort geriet er mit einem Gegenspieler aneinander, beide sahen wegen Unsportlichkeit Rot.

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