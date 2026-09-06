Vikings mit Machtdemonstration zum Premierentitel

Die Vienna Vikings haben in eindrucksvoller Manier den ersten Pro Bowl der Geschichte für sich entschieden und den Final-Fluch beendet.

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Die Vienna Vikings sichern sich mit einem beeindruckenden 68:5-Sieg im Gold Bowl den ersten AFLE-Titel. Star-Quarterback Ben Holmes und Erfolgs-Coach Chris Calaycay führen die Wiener zum ersten europäischen Semi-Pro-Titel, bei dem das Endspiel außerhalb Österreichs stattfand. Nach dem Triumph in Klagenfurt 2022 musste man sich 2024 und 2025 den jeweiligen Gastgebern Rhein Fire und Stuttgart Surge geschlagen geben. Heuer gab es in Duisburg erstmals einen neutralen Austragungsort beim Duell der österreichischen Erfolgs-Franchise und den Polen. Für Calaycay war die Partie nahe dran am "perfekten Spiel". "Offense, Defense und Special Teams haben sich keine Fehler geleistet", so der Meister-Coach weiter.

Schon vor dem Anpfiff in der schauinslandreisen-Arena in Duisburg war die Stimmung bei den 6.113 Zuschauern ausgelassen. Hunderte Vikings-Fans schafften am Sonntag die Reise nach Deutschland und unterstützten das Team lautstark. Auch Vikings-Owner Robin Lumsden und Liga-Investor Joel Nagel trafen sich davor mit den gut gelaunten Anhängern und bedankten sich für die Unterstützung.

AFLE Gold Bowl 2026 1 / 11 © oe24 © oe24 © oe24

Auch sonst gab es jede Menge Spektakel rund um die große Finale-Premiere. Das Österreichische Jagdkommando des Bundesheeres durfte mit einer Sondergenehmigung auf deutschem Boden einen Einsatz durchführen und mit vier Fallschirmspringern vor dem Spiel den Spielball bringen sowie die jeweiligen Nationalflaggen vorführen.

Video zum Thema Vikings © led

Den ersten Sieg gab es für die Vikings schon vor dem Kick-off beim Münzwurf. Man entschied sich, den Ball zuerst den Polen zu überlassen. Doch was dann geschah, glaubte keiner im Stadion. Der frisch gewählte Liga-MVP Jameson Wang, Quarterback der Panthers, erlebte einen Horror-Start. Alleine im ersten Drittel warf er genauso viele Interceptions wie in der ganzen Regular Season. Das Resultat waren ebenfalls drei Touchdowns von Panthers-Spezialist Yannick Mayr, Florian Bierbaumer und Albert Wiesigstrauch. So wurden mit einer 21:0-Führung der Vikings die Seiten erstmals gewechselt.

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Vikings marschieren Richtung Titel

Und auch im zweiten Viertel änderte sich am Spielverlauf nichts. Die Vikings-Defense ließ beinahe nichts zu und die Wiener zogen mit je einem weiteren Touchdown von Bierbaumer und Wiesigstrauch sowie dem ersten Score von Darell&nbsp;Stewart jr. an diesem Tag weiter. Die Polen konnten nur mit einem Field Goal und den zwei Punkten nach einem geblockten Extra-Punkt-Versuch zum 41:5 ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Doch die vierte Wang-Interception des Tages wurde von Dennis Amani in die Endzone gebracht und sorgte für den eindrucksvollen 48:5-Halbzeitstand.

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Während in der Halbzeit 600 Cheerleader eindrucksvoll einen neuen Weltrekord eingestellt hatten, wollten die Wikinger nicht vom Gas gehen. Gleich mit dem ersten Angriff nach Wiederanpfiff war es abermals Stewart, der das Touchdown-Spektakel fortsetzte. Und auch der Wang-Horror nahm kein Ende. Leonhard Gerner konnte einen versuchten Pass in die Endzone nicht nur verhindern, er sorgte für die fünfte Interception des Tages und damit so viele, wie in allen bisherigen 13 Spielen.

Holmes-Schock im 3. Viertel

Ben Holmes führte sein Team unbeeindruckt weiter nach vorne. Auch mit dem nächsten Ballbesitz war es erneut Stewart, der die Endzone erreichte und auf 62:5 stellte. Doch dann wurde es still im Stadion. Holmes blieb am Boden liegen und musste von der medizinischen Abteilung gestützt zur Seitenlinie begleitet werden. Das Spiel war für den angeschlagenen US-Superstar vorbei und die heimische Quarterback-Hoffnung Nico Hrouda bekam noch Final-Spielzeit. "Wir haben viele talentierte Österreicher und wollten ihnen die Chance geben ein paar Spielminuten zu erleben", beschrieb Calaycay die Maßnahme.

Die Vikings-Offense feierte den Gold Bowl. © oe24

Von da an war die Luft draußen. Die Panthers konnten weiterhin kein Mittel gegen die bärenstarke Defense der Wikinger finden. Gegen Ende gab es dann noch einen ganz besonderen Moment. Hrouda führte sein Team eindrucksvoll vor die Endzone und konnte mit einem gezielten Pass auf Fabian Eder seinen ersten Touchdown in einem europäischen Finale feiern. Das war dann auch der Schlusspunkt zum 68:5-Triumph gegen blasse Panthers, die möglicherweise nächstes Jahr die Flucht in die EFA suchen, nachdem am Samstag die Warsaw Eagles als neues Team in der AFLE vorgestellt wurden.

Calaycay betonte nach dem Spiel, dass die Woche die härteste Trainingswoche in seiner Laufbahn als Vikings-Trainer war. Dabei hob er die Gameplans seiner Assistant-Coaches Daniel Auböck und Jordan Neuman hervor.