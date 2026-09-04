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Outing bei US Open

Wieder Verletzungsdrama um unseren Tennisstar

Sebastian Ofner (r.) muss längere Pause einlegen.
© gepa
Nach dem Zweitrunden-Aus von Jurij Rodionov gehen die US Open ohne rot-weiß-rote Herrenbeteiligung weiter. Am Rande des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres schockt Österreichs Nummer 1 Sebastian Ofner mit einer langen Verletzungspause.
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Beim 7:6(5), 3:6, 2:6, 2:6 gegen den Russen Karen Chatschanow im New Yorker Louis Armstrong Stadium nahm Rodionov (ATP-Nr. 143) auch viel Positives mit. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis er Österreichs Nummer 1 ist.

Denn Sebastian Ofner, aktuell ATP-Nr. 125 steht wieder eine längere Verletzungspause bevor. Das bedeutet: Er wird im Ranking weiter abrutschen und von Rodionov (im ATP-Liveranking bereits Nr. 139) überholt werden.

Der bei den US Open in der 1. Quali-Runde gescheiterte Steirer gab via Instagram bekannt, dass er nach seinem geplanten Einsatz beim Sandplatz-Challenger in Sevilla auf unbestimmte Zeit nicht mehr auf dem Court zu sehen sein wird. Einmal mehr machen ihm seine lädierten und schon mehrmals operierten Fersen zu schaffen.

Sechs Auftakt-Niederlagen in Folge

"Leider habe ich seit einiger Zeit wieder Schmerzen in meiner Ferse und an diesem Punkt ist es einfach nicht möglich, so weiterzumachen", verlautete Ofner. Er werde verschiedene Ärzte und Spezialisten konsultieren. "Mein größtes Ziel ist es, dass es richtig heilt und ich hoffentlich wieder auf dem Platz stehen kann, ohne Schmerzen."

Seit dem Erstrunden-Sieg Anfang Juli beim Challenger in Braunschweig hatte Ofner in Bastad, Kitzbühel, Montreal, Cincinnati, Cancun und bei den US Open jeweils sein erstes Match verloren. Zeit, die Reißleine zu ziehen!

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