Wrestling-Star bricht im Ring zusammen – tot

AEW-Star Andy Williams, Fans besser bekannt als "The Butcher", ist verstorben. Er wurde 48 Jahre alt.

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Der Wrestler erlitt während eines Matches bei einem Event von Enjoy Wrestling einen medizinischen Notfall und brach zusammen. Das medizinische Personal führte umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen durch, bevor Williams in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Vielen Fans wird er als Teil des Tag-Teams "The Butcher and The Blade" in Erinnerung bleiben. Außerhalb des Rings war Williams zudem für seine Musikkarriere als Gitarrist der Band Every Time I Die bekannt.