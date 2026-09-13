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»Tatort: König in Gelb«

Eine Frau in blauem Pullover blickt ernst, ein Mann ist unscharf im Vordergrund zu sehen.
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Maria Furtwängler ermittelt mit Andreas Lust
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Spannung. Charlotte Lindholms (Maria Furtwängler) jüngster Fall führt sie ins niedersächsische Kleinhude in ein sogenanntes Demenzdorf, wo Menschen mit Demenz ein normales Alltagsleben ermöglicht wird. Einer der Bewohner, der allseits beliebte Herr König (Thomas Thieme), soll ein Serientäter sein und sieben Menschen ermordet haben. Behauptet zumindest Hauptkommissar Vogel (Andreas Lust). Wütend, weil ihm keiner glaubt, bittet Vogel Charlotte Lindholm um Hilfe. Doch auch Vogel hat ein Geheimnis: Genau wie die Leitung des Demenzdorfes.

Im Laufe ihrer Ermittlungen beginnt Charlotte selbst, an ihrer Erinnerung zu zweifeln. Aber sie täuscht sich nicht: Hier gibt es mehrere Verdächtige.

ORF 2
20.15 UHR

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