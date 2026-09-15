Doch kein Rückzug: JP Kraemer kauft 12-Millionen-Euro-Areal

Eigentlich wollte JP Kraemer eine Auszeit nehmen und sich aus seinem Imperium zurückziehen. Doch während der Tuning-Star öffentlich abtaucht, laufen die Pläne für sein Millionen-Projekt offenbar weiter.

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Dienstagmorgen auf einem rund 40.000 Quadratmeter großen Gelände in Schwerte (Nordrhein-Westfalen): Zwei folierte Fahrzeuge von "JP Performance" fahren vor. Drei Männer steigen aus – nach BILD-Informationen zwei Hausmeister und der Gebäudemanager, der seit Jahren eng an Jean Pierre Kraemer steht.

Auf der Motorhaube eines Ford-Transporters breiten sie Unterlagen aus und gehen offenbar Pläne des Geländes durch. Mit Listen kontrollieren sie Parkplätze, Gebäude und Straßen, fotografieren mögliche Mängel und überprüfen den Zustand des Areals.

Nach BILD-Informationen soll an diesem Tag die formelle Schlüsselübergabe für Kraemers geplantes 12-Millionen-Euro-Projekt stattfinden.

"JP World" soll an einem Ort entstehen

Das Gelände gehört zu einem insgesamt 17 Hektar großen Industriegelände des früheren Waggonbauers Brüninghaus. Zuletzt war dort ein Unternehmen tätig, das Kranausleger produzierte.

JP Kraemer und sein großes Projekt "JP World". © Getty Images

Kraemer soll das Areal für rund zwölf Millionen Euro erworben haben. Dort könnte eine Art "JP World" entstehen. Geplant waren unter anderem Werkstätten, das PACE-Automobilmuseum, Big Boost Burger, Büros, eine T-Shirt-Produktion und weitere Geschäftsbereiche.

Die Lage direkt an der A1 und die rund 40.000 Quadratmeter Fläche würden dafür reichlich Platz bieten.

Auch sein Anwalt taucht auf

Nach und nach füllt sich das Gelände. Immer mehr Männer treffen ein. Schließlich fährt auch Kraemers Anwalt Stefan Witte vor. Als Einziger fährt er mit seinem Wagen direkt bis zum Gebäude. Eine BILD-Anfrage an den Anwalt blieb unbeantwortet.

Millionen-Pläne trotz Gewalt-Skandal

Das geplante Projekt steht allerdings im Schatten des Skandals um Kraemer. Ende August hatte der ehemalige TV-Star in einer Videobotschaft selbst eingeräumt, gegenüber seiner Noch-Ehefrau Julia Meck gewalttätig geworden zu sein.

Julia Meck und Jean Pierre Kraemer waren zwei Jahre verheiratet. © Instagram

Kurz darauf verkündete der 46-Jährige, sich zurückziehen und eine Therapie beginnen zu wollen. Zwei Tage später mussten Mitarbeiter seine Firmen in Dortmund räumen. Drei davon öffneten allerdings schon kurz danach wieder.

Nun sorgen die Vorgänge in Schwerte für neue Fragen: Während Kraemer selbst eine Auszeit angekündigt hat, scheinen seine Mitarbeiter die nächsten Schritte für "JP Performance" weiter vorzubereiten.