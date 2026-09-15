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Vorlage war Satire

Trump will Nazi-Uniform für die U.S. Space Force

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Ein Mann mit weißer "USA"-Kappe spricht draußen in ein Mikrofon vor verschwommenem Hintergrund.
© Getty Images
Donald Trump sorgt mit neuen Uniform-Entwürfen für seine Weltraum-Truppe für Aufsehen. Die schwarzen und grauen Designs erinnern viele an Militäruniformen aus der NS-Zeit – dabei soll ausgerechnet ein Satirefilm als Vorbild gedient haben.
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Auf seiner Plattform Truth Social zeigte der US-Präsident KI-generierte Entwürfe für die nächste Generation der Ausgehuniformen der Space Force.

Zu sehen sind hochgeschlossene Uniformjacken, breite Gürtel, glänzende schwarze Stiefel und Schirmmützen. Die Entwürfe kommen in den Farben "space gray" und "midnight black" daher.

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Trump erklärte dazu, die Uniformen seien unter anderem von der Funktionalität und Disziplin der "Starship Troopers"-Uniformen inspiriert. Ob die Entwürfe tatsächlich eingeführt werden sollen, ließ er allerdings offen. Die Space Force äußerte sich dazu zunächst nicht.

Vorbild ist ausgerechnet eine Faschismus-Satire

Besonders brisant: Als Inspiration wird der Film "Starship Troopers" von 1997 genannt.

Regisseur Paul Verhoeven wollte mit dem Film allerdings gerade eine militarisierte und faschistische Gesellschaft parodieren. Die Inszenierung bedient sich bewusst der Bildsprache von NS-Propaganda und Filmen der deutschen Regisseurin Leni Riefenstahl.

Verhoeven erklärte später, er habe die Ästhetik gezielt eingesetzt, um zu zeigen, wie faschistische Propaganda funktioniert. Dass der Film als Satire gedacht war, wurde bei seiner Veröffentlichung zunächst von vielen Zuschauern nicht erkannt.

Schwarze Uniformen sorgen für historische Vergleiche

Die neuen Trump-Entwürfe lösten deshalb prompt Vergleiche mit Uniformen des Dritten Reichs und anderen faschistischen Regimen aus.

Auch die Ähnlichkeit zu den Uniformen der Offiziere des Galaktischen Imperiums aus "Star Wars" fällt auf. Die Kombination aus schwarzem Stoff, hohen Krägen, Stiefeln und militärischem Schnitt verstärkt diesen Eindruck.

Trump selbst erklärte nicht, dass eine historische oder politische Botschaft dahinterstecke. Im Mittelpunkt seiner Präsentation stand die künftige Optik der Space Force.

Space Force hat bereits eine eigene Uniform

Ganz neu ist das Thema Uniform für die Weltraum-Truppe ohnehin nicht. Die Space Force wurde 2019 unter Trump als kleinste Teilstreitkraft der USA gegründet.

Im Jänner veröffentlichte sie bereits neue Vorschriften für Kleidung und Auftreten. Im vergangenen Monat präsentierte die Truppe außerdem eine mitternachtsblaue Galauniform mit hellblauen Elementen, weißem Kragen und silbernen Knöpfen.

Die Vorschriften sind umfangreich: Das Regelwerk umfasst 114 Seiten. Für die verpflichtende Umstellung ist zudem eine zwölfmonatige Vorlaufzeit vorgesehen.

Trump will Space Force deutlich vergrößern

Gleichzeitig soll die Space Force in den kommenden Jahren wachsen. Wer sich für acht Jahre aktiven Dienst verpflichtet, soll laut den Plänen ein Handgeld von 25.000 Dollar erhalten.

Innerhalb von fünf Jahren soll sich der Personalstand verdoppeln. Eine von Trump per Dekret angestoßene Weltraumakademie soll künftig neue "Guardians" ausbilden.

Der eigentliche Auftrag der Space Force ist deutlich weniger spektakulär als die Uniform-Entwürfe: Sie soll die Weltrauminteressen der USA sichern und untersteht dem US-Verteidigungsministerium.

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