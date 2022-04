Alaba wiederholt seinen Sessel-Jubel

Nach seinem bereits legendären Klappstuhl-Jubel, feierte der Wiener in der Kabine nun erneut mit einem Sessel in den Händen.

Real Madrid holte gegen den aktuell Dritten in der spanischen Meisterschaft FC Sevilla einen 0:2-Rückstand auf und gewann noch mit 3:2. Entsprechend groß war der Jubel der Madrilenen in der Kabine. Ein Star rückte mit seinem Jubel erneut in den Mittelpunkt. Der Wiener David Alaba feierte erneut mit einem Sessel in der Hand und kopierte damit seinen inzwischen bereits legendären Klappstuhl-Jubel. "Así gana el Madrid" (dt. "So gewinnt Madrid"), rief Alaba gemeinsam mit seinen Teamkollegen in der Kabine.

Il a une relation particulière avec les chaises alaba mdrrr ???????????? https://t.co/4FQ5BCJFqU — FR3ZER (@FR3ZERV12) April 18, 2022

Vor wenigen Wochen drehte Real die Champions-League-Partie gegen Paris Saint-Germain. Alaba schnappte sich den Klappstuhl eines Fotografen und jubelte damit vor der Tribüne – das Bild ging um die Welt und sorgte für Erheiterung.

Real Madrid steht nach dem Sieg im Spitzenspiel der spanischen Fußball-Liga vom Sonntag vor dem Titelgewinn. Real reicht in den letzten sechs Runden zehn Zähler fix zum Meistertitel. In der Champions League wartet im Halbfinale der englische Meister Manchester City.