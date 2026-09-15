Taylor Swift völlig genervt von TV-Kameras

Taylor Swift hatte beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs sichtlich ihren Spaß. Doch als die Kameras erneut auf die Sängerin schwenkten, wirkte ihre Reaktion plötzlich ganz anders – ein kurzer Moment sorgt jetzt im Netz für Aufsehen.

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Die Kansas City Chiefs setzten sich am Montagabend souverän mit 31:10 gegen die Denver Broncos durch. Für Taylor Swift war die Partie besonders: Erstmals seit ihrer Hochzeit mit Chiefs-Star Travis Kelce war sie offiziell bei einem NFL-Spiel ihres Ehemanns dabei.

Gemeinsam mit der Familie Kelce verfolgte die Sängerin die Partie aus einer VIP-Loge im Arrowhead Stadium. Zwischendurch bekam sie dabei sogar Gesellschaft von Hollywood-Star Tom Cruise.

Doch Swift selbst wurde einmal mehr zum Hingucker. Seit ihrer Beziehung mit Kelce zeigen die TV-Sender die Sängerin regelmäßig während der Spiele. Diesmal schien ihr die Aufmerksamkeit allerdings nicht besonders zu gefallen.

Dieser Moment geht viral

Als die Kameras wieder auf Swift gerichtet waren, reagierte sie offenbar auf das TV-Bild in der VIP-Loge. Dabei schien die Sängerin etwas in Richtung Kamera zu sagen.

Im Netz machte schnell eine bestimmte Version die Runde. In einem X-Post, der mehr als eine Million Aufrufe erreicht haben soll, wurde behauptet, Swift habe gesagt: "Don't show me! Get off of me!" -(Übersetzt: Zeigt nicht mich! Geht weg von mir!)

Ob das tatsächlich ihre Worte waren, ist allerdings nicht eindeutig zu erkennen.

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Eine professionelle Lippenleserin kommt laut "Mirror US Sports" zu einer ganz anderen Einschätzung. Nicola Hickling will erkannt haben, dass Swift gar nicht über die Kameras sprach, sondern auf eine Szene auf dem Spielfeld reagierte.

Ihre angeblichen Worte: "Oh, he’s open. He’s open. Get off him, jeez."-(Übersetzt: Oh, er ist frei. Er ist frei. Geh weg von ihm, jeez")

Was Swift in diesem Moment tatsächlich sagte, bleibt damit offen.

Kelce schreibt NFL-Geschichte

Während seine Frau für einen viralen Moment sorgte, lieferte Travis Kelce auf dem Spielfeld ab.

Der Chiefs-Star kam bei einem 59-Yard-Fang auf insgesamt 13.067 Receiving Yards in seiner NFL-Karriere. Damit überholte er Jason Witten und liegt bei den Tight Ends nun auf Platz zwei der ewigen Bestenliste.

Nur einer steht in dieser Statistik noch vor Kelce: Tony Gonzalez.

Für die Chiefs war es damit ein erfolgreicher Abend – und für Taylor Swift einmal mehr ein Auftritt, über den auch nach dem Spiel gesprochen wurde.